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Gamze ve Ezgi Bellona Kayseri Basketbol’dan ayrıldı

Bellona Kayseri Basketbol takımının iki oyuncusu Gamze Takmaz ve Ezgi Manlacı sözleşme yenilemeyerek takımdan ayrıldı.

16 Temmuz 2019 Salı 14:17
Gamze ve Ezgi Bellona Kayseri Basketbol’dan ayrıldı

Bellona Kayseri Basketbol takımının iki oyuncusu Gamze Takmaz ve Ezgi Manlacı sözleşme yenilemeyerek takımdan ayrıldı.


Geçen sezon sarı-kırmızılı formayı giyen iki oyuncu, yeni sezon için Kocaeli ekibi İzmit Belediyespor ile anlaştı. Gamze Takmaz, Bellona Kayseri Basketbol forması ile 26 maça çıkarken 183 sayı üretti, 72 ribaund aldı. Ezgi Manlacı da 26 maça çıkarken 66 sayı üretip 39 ribaund aldı ve 33 asist yapmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:17
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