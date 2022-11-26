Gamze Özçelik duyurdu: Gözleri açıldı

Oyunculuğu bırakarak kurduğu dernekle birlikte tüm dünyada ihtiyaç sahiplerine yardım eden Gamze Özçelik son hareketiyle yine gönülleri fethetti. Özçelik, Afirka'da yer alan Gana'da sayısız insanın dünyasını aydınlattı. Her hareketi yakından takip edilen sevilen isim binlerce kişinin katarak ameliyatını yaptırdıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneğiyle ilkleri başarmaya devam ediyor. Özçelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Ünlü isim yardıma muhtaç insanlara yardım elini uzatırken bir yandan binlerce kişinin katarak ameliyatını yaptırdı.

Ünlü isim, "Ameliyatlarımız her ay düzenli olarak devam ediyor" diyerek duyurdu. Özçelik, kurucusu olduğu dernekte Afrika Gana'nın Yendi şehrinde gerçekleştirdikleri katarakt ameliyatları ile ilgili daha detaylı bilgi paylaştı. İşte ünlü oyuncunun gönülleri fetheden o hareketi:

"Düzenli olarak devam eden katarakt ameliyatlarımızı bu sefer Gana’nın kuzeyinde ve başkente yaklaşık 15 saat mesafede bulunan Yendi şehrinde gerçekleştirdik.

Müslümanların yoğunlukta olduğu bu bölgede, halk toprak gibi göze zarar verebilen işlerde çalışıyor, kullanılan sular da çoğunlukla kirli ve bakteri üreten sular olması sebebiyle tehlike artıyor.

Desteklerinizle 301 kişinin daha gözlerinin açılmasına vesile olarak 1827 kişiye ulaşmış olduk."

Dünyanın birçok yerinde yardıma muhtaç fakir ülkelere yemek, burs, okul ihtiyaçları, su kuyusu, 'Hz Hatice Külliyesi' gibi kalacak yer gibi yardımlarda bulunan Gamze Özçelik'in bu hareketi de birçok sosyal medya kullanıcısı tarafında beğeni yağmuruna tutuldu.