Gamze Özçelik Diyarbakır'daki annelere destek verdi | Gamze Özçelik kimdir?

Son zamanlarda ülkemizin Afrika'daki iyilik elçisi olan, ülkemizdeki gündemi de yakından takip eden sanatçı Gamze Özçelik, Diyarbakır'daki HDP İl Başkanlığı binası önünde evlatlarını bekleyen annelere destek verdi. Ünlü sanatçı, teröristlerin kaçırdığı çocukları için eylem yapan annelere #AnnelerleDireniyoruz hashtag'ine yaptığı paylaşımla destek verdi. Peki, Gamze Özçelik kimdir? Gamze Özçelik kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Gamze Özçelik Diyarbakır'daki annelere destek

Gamze Özçelik son yıllarda Türkiye'nin Afrika'daki iyilik elçisi olurken, ülkemizdeki gündemi de yakından takip ediyor. Derneğiyle birlikte Afrika'daki susuz köylere kuyu yapan Gamze Özçelik, Diyarbakır'daki HDP İl Başkanlığı binası önünde evlatlarını bekleyen annelere destek verdi.

Gamze Özçelik 26 Ağustos 1982, İstanbul doğumlu. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiş ama bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir. Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yapmıştır.

'Seni Seviyorum' isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Zeynep karakterini canlandırdı. Özçelik birçok özel gecenin sunumunu yaptı. 19 Haziran 2008 tarihinde Uğur Pektaş ile Büyükada'da evlendi. Çift 2011 yılında boşandı.

FİLMOGRAFİ

Hırsız Var!, 2004

Eyvah Kızım Büyüdü, 1999

Cinler ve Periler, 2001

Tatlı Hayat, 2001

Serseri, 2003

Düşler ve Gerçekler, 2005

Savcının Karısı, 2005

Arka Sokaklar, 2006-2009,2011-2013

Canan, 2011

Fatih 2013

Böyle Bitmesin 2013 (Konuk Oyuncu 48 Bölüm)

Mehmetçik Kûtulamâre 2018

Seni Seviyorum, 2006