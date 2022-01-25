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Medya "Gamlı baykuş" Zelyut yine ses verdi
Medya

"Gamlı baykuş" Zelyut yine ses verdi

Ekonomi üzerine yaptığı yorumlarla "gamlı baykuş" unvanını fazlasıyla hak eden Evren Devrim Zelyut, yine en iyi bildiği işi yapıp felaket tellallığına soyundu. Türkiye'nin artık AK Parti ile devam edemeyeceğini savunan Zelyut, "AKP ile devam etmemiz halinde ülkemiz büyük stratejik bir çöküş yaşayacak" herzelerini yumurtladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 17:02:00 -
"Gamlı baykuş" Zelyut yine ses verdi

Ekonomi üzerine yaptığı yorumlarla "gamlı baykuş" unvanını fazlasıyla hak eden Evren Devrim Zelyut, yine en iyi bildiği işi yapıp felaket tellallığına soyundu. Türkiye'nin artık AK Parti ile devam edemeyeceğini savunan Zelyut, "AKP ile devam etmemiz halinde ülkemiz büyük stratejik bir çöküş yaşayacak" herzelerini yumurtladı. İşte Zelyut'un Yeniçağ'daki köşesinde zırvaladıkları:

"Bu ülke artık AKP ile devam edemez. Seçimlerde her vatandaşımız demokratik hakkını kullanarak, yönetimi AKP'den alma adına oyunu kullanmalıdır. Bu ifadelerimi son derece taraflı mı buluyorsunuz? Kesinlikle taraf tutmadan, bilimsel veriler ışığında bu sonuca ulaştım. AKP ile devam etmemiz halinde ülkemiz büyük stratejik bir çöküş yaşayacak. Bir kez daha altını çizeyim bu sonuca sloganlarla, taraf tutarak, sizi yönlendirmek için değil bilim bazlı dünya görüşü ile ulaştım. (...) Oturup Sezen Aksu ve Sedef Kabaş ile uğraşmak yerine bu ülke yönetimin stratejik konulara el atması gerekir.

Kendi siyasi geleceğini Türkiye'nin geleceğinden önde tutan AKP yönetimi yüzünden ülkemiz derin bir uçuruma doğru yol alıyor."

 

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Yorumlar

Fikret Türk

Bu gamlı baykuş tesmiye edilen ismi ile müsemma hilkat garibesi beni Adem bil ahmakine derim sen gündüz leri dışarı çıkma da güzelliğin zayi olmasın bizim için de üzülme  
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Egeli

Bir sorum var kim gelecek kim yönetecek yüzde yirmi beş chp iyi yüzde oniki diyelim deva gelecek sadet yüzde beşde bu eeee yetmiyooo  
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