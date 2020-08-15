Game of Diriliş! The Guardian Gazetesi, Türk dizisini Game of Thrones’e benzetti

Türkiye’de yayına girdiği 2014 yılından itibaren izlenme rekorları kıran ve halen tekrar bölümleri reytinglerde üst sıralarda yer alan Diriliş Ertuğrul dizisi, bu defa İngiliz gazetesine manşet oldu... The Guardian gazetesi, Diriliş Ertuğrul dizisini mercek altına alırken çarpıcı ifadeler kullandı.

Milyonlarca insanın takip ettiği diziyi görmezden gelemeyen İngilizler, Aina Khan’ın imzasını taşıyan bir haber servis etti. Dizinin Latin Amerika’da, Güney Asya’da ve Afrika’da izleyicilerini kendisine bağladığına dikkat çekilen haberde, Nelson Mandela’nın torunundan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya kadar birçok ismin diziye hayran olduğu aktarıldı.

Diziye ambargo uygulandı

Diriliş Ertuğrul’un, Amerika’da ve İngiltere’de de izleyiciyi kendine çekmeyi başardığının ifade edildiği haberde, “Dizi şimdi o kadar popüler ki 72 ülkede altı dilde yayınlanıyor” denildi.

“Bir televizyon dizisi nasıl Müslümanların Game Of Thrones’una dönüştü” başlıklı haberin alt satırlarında ise yaşanan siyasi ambargolardan da bahsedildi.

Bilindiği üzere Ortadoğu’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Diriliş Ertuğrul, alınan yasak kararları nedeniyle izleyicilerinden koparılmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Prensi bin Zayed ve Suudi Arabistan’da yönetimde söz sahibi olan Prens bin Selman, milyonların merakla izlediği Diriliş Ertuğrul’u Türk düşmanlığı nedeniyle yasaklayıp, yayından kaldırmışlardı. Diziyle Türk sempatisinin artmasından rahatsız olan iki prens, alternatif diziler çekmeye başlamıştı.

Aynı şekilde Mısır’da darbeci Sisi’ye yakın akademisyenler de Diriliş Ertuğrul’un izlenmemesi yönünde çağrılar yapmıştı.