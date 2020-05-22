  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

FBI Teksas'taki saldırının terör saldırısı olduğunu açıkladı

Vitamin deposu yeşil eriğin 7 mucizevi faydası!

El açması su böreği nasıl yapılır?

2 metre sosyal mesafe güvenli mi?

Bayram tatilinde kısa çalışma ödeneği verilecek mi?
için kalan
Aktüel

Gambiya'da Kovid-19 nedeniyle bu yılki futbol ligi geçersiz sayıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 01:43:42 -
Gambiya'da Kovid-19 nedeniyle bu yılki futbol ligi geçersiz sayıldı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılki futbol ligi geçersiz sayıldı.

Gambiya Futbol Federasyonundan (GFF) yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülkede daha önce oynanan maçların geçersiz sayıldığı belirtilerek, "bu yılki futbol liginde kazanan, terfi ve düşme yok." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ligde ilk iki sıraya giren Real De Banjul FC ve Gambia Armed Forces FC'nın Afrika Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası'nda Gambiya'yı temsil edeceği vurgulandı.

GFF'in Kovid-19 Yarım Fonun'dan kulüplere mali destek sağlayacağını kaydedildi.

Afrika kıtasında Nijerya, Güney Afrika, Etiyopya, Uganda ve Güney Sudan gibi ülkeler, Kovid-19 nedeniyle futbol maçlarını ertelemişti.

Gambiya'da şimdiye kadar 24 Kovid-19 vakası görülürken, 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı