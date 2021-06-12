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Spor Galler, İsviçre ile 1-1 berabere kaldı
Spor

Galler, İsviçre ile 1-1 berabere kaldı

EURO 2020 Türkiye'nin yer aldığı grupta Galler ile İsviçre 1-1 berabere kaldı. A Grubunun 2. hafta maçlarında A Milli Takımımız Galler ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 18:05:00 -
Galler, İsviçre ile 1-1 berabere kaldı

EURO 2020'de A Milli Takımımızın yer aldığı A Grubu'nda Galler ile İsviçre karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Karşılıklı gollerle bitti

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede İsviçre 49. dakikada Breel Embolo'nun attığı golle öne geçerken, Galler'in cevabı 74. dakikada Kieffer Moore'dan geldi.

Öte yandan İsviçre'de Mario Gavranovic'in 85. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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