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Galip İlhaner: Dermirtaş suçüstü yakalanmış bir suçludur

HDP/PKK’lı Selahattin Demirtaş’ın tahliye tartışmalarıyla ilgili yeniakit.com.tr’ye konuşan Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, “Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ suçüstü yakalanmış birer suçludurlar. Her ikisini de ‘suçsuz’ bulan bir adalet sistemi adil değildir. HDP’lilerin tahliyesine kesinlikle müsaade edilmemelidir.” dedi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 10:32
Galip İlhaner: Dermirtaş suçüstü yakalanmış bir suçludur

 Murathan Seyitoğlu  Ankara  Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, 6-8 Ekim 2014’te sokakların kan gölüne döndüğü provokasyonun fitilini ateşleyen HDP’li Demirtaş ile Yüksekdağ’ın tahliye tartışmalarını yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

“Demirtaş’ı ‘suçsuz’ bulan bir adalet sistemi adil değildir”

Eli kanlı terör örgütünün uzun süredir açık açık propagandasına yaparak bir çok masum insanın öldürülmesine neden olan Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesinin büyük hata olacağına dikkat çeken Galip İlhaner, “6-7 Ekim olaylarına ilişkin yaptığı açıklama sonrasında yaşanan katliamları daha dün gibi hatırlıyoruz. Yasin Börü’nün şehit edilmesine ve daha başka bir çok yaşanan katliamların birinci derecede sorumlusu olan Selahattin Demirtaş’ı ‘suçsuz’ bulan bir adalet sistemi adil değildir.” şeklinde konuştu.

“Demirtaş suçüstü yakalanmış bir suçludur”

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ gibi isimlerin terör örgütü PKK’nın birer ‘tetikçisi’ olduğunu belirten Galip İlhaner, sözlerini şöyle sürdürdü:

Suçlunun suçsuzluğunu savunmak adalet değil adaletsizliktir. Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ, mahkemeler tarafından ‘suçsuz’ bulunursa, ben de PKK’lı olacağım! PKK’lı olmak suç değilse, o zaman PKK’lı olmamak suçtur! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ gibi isimler resmen suçüstü yakalanmış ve çok net bir şekilde bütün kamuoyu önünde suç işlediklerini cümle alem bilmektedir. Demirtaş suçüstü yakalanmış bir suçludur. Bir hukuk devletinde, suç işleme özgürlüğü olamaz.

İlhaner’den Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu’na sert tepki: İkisi de kampanya başlattı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Demirtaş’ın tahliyesi için adeta bir kampanya başlattıklarına dikkat çeken Galip İlhaner, şöyle konuştu:

Milli Görüş’ü savunduğunu iddia eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ‘Demirtaş’ın tahliye edilmesi doğrudur’ demesini üzülerek takip ediyorum. Demirtaş’ın tahliyesini canhıraş bir şekilde isteyen Temel Karamollaoğlu, aynı azimli talebini neden Sivas mazlumlarının dramını gündeme getirmiyor, onların tahliyesi için mücadele etmiyor? Öte yandan CHP’ye baktığımızda zaten ‘herkes PKK’lı olsun’ kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. CHP’ye göre PKK’lı olmak suç değil. PKK’lı olmak, PKK’ya gariban Kürt çocuklarını öldürmeye ve ölüme göndermek, CHP tarafından suç olmaktan çıkartılmış durumda.

Demirtaş’ın mahkemede verdiği ifade “komik” olarak değerlendirildi!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında yeniden tutuklama kararı verilen mahkemede, “Eşime ve kızlarıma, tüm aileme 1700 km uzaktayım. Ama beni Mars'ta yapılacak özel bir cezaevine de koysanız benim ruhum önümüzdeki sandıktan çıkacaktır. Ben bugüne kadar kimseden tahliye istemedim. Çünkü suçsuz olduğuma yürekten inanıyorum, Siyasi rehine olduğumu da biliyorum.” şeklinde bir ifade verdiği ortaya çıktı. Demirtaş’ın mahkemede verdiği ifade sosyal medya kullanıcıları tarafından “komik” olarak değerlendirildi.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 10:32
  1. Sivas
  2. Ankara
  3. Galip İlhaner
  4. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  6. Selahattin Demirtaş
  7. Figen Yüksekdağ

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