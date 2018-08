Mücadeleyi değerlendiren Cocu, "Galip geldiğimiz için mutluyum. Bana göre bu akşam gelişim sağladığımızı göstermemiz gerekiyordu. Bunu göstermek için sahaya çıktık. Bir önceki maça göre üzerine koyduğumuzu göstermeliydik. Maçlarda çok fazla enerji sarf ediyoruz. Enerjimizin düştüğünü gördüğümüzde beynimizi kullanmamız gerekiyordu. Galip geldik. İkinci yarıda 2 gol bulduk ama yaptığımız hatadan dolayı kalemizde gol gördük. Son 10 dakikada fazla risk alamayacağımız döneme girmiştik. Belki 3'üncü golü de bulabilirdik ama en önemlisi galibiyet alabilmekti. Benfica maçında da aynısı olacak. Maçın ilk yarısında istediğimiz boşlukları bulamadık, savunmayı sağlam tutan bir rakip vardı. Ama istediğimiz sonucu aldık" dedi.

"AYEW FİZİK OLARAK DAHA İYİ NOKTAYA GELMELİ"

Çalışmaların devam ettiğini söyleyen Cocu, "Belli fikirler ortaya koyuyoruz ve neler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ama ben şu gelebilir diye düşünecek durumda değilim. Feyenoord maçında 70-75 dakika çok iyi futbol sergilediler. Bizim takımımızda kalite var. Ben elimizdeki gruba güveniyorum. Benfica karşısında da neler yapabileceklerini biliyorum. Ayew bize gelmeden önce oynadığı takımında antrenman yapmıştı ve bazı maçlarda forma giymişti. Ancak fizik olarak daha iyi noktaya gelmeli. O kuvvetli bir oyuncu. Ama bugün maçın 5'inci dakikasında ters bir vuruş yaptı ve ayak bileğinde sorun oluştu. Bu nedenle erken aldık oyundan. Risk almamak için oyundan çıkardık. Soldado sezon öncesinin önemli bir kısmını kaçırdı ama koşulara çok hızlı şekilde başladı ve bireysel çalışmalarına iyi şekilde döndü. Çok fazla fiziksel kaybı olmadı. Bu akşam sahaya çıkması riskli olurdu. Takımla çalışıyor ve kendisini iyi hissediyor" ifadelerini kullandı.

"MAÇLARDAN ÖNCE NASIL OYNAYACAĞIMIZ HAKKINDA KONUŞMAM"

Benfica maçı ile ilgili düşüncelerini paylaşan Hollandalı çalıştırıcı, "Ben asla maçlardan önce nasıl oynayacağımız hakkında konuşmam. Çünkü maç hazırlığında taktik kısmın, o işin önemli bir kısmı olduğuna inanırım. Benfica gibi önemli bir maça çıkacaksanız, böyle bir bilgi vermem. Birden fazla pozisyonda oynayabilen birçok oyuncuya sahibiz. Alper var, Eljif var birçok hücumda oynayabilen. En iyi kadromuzla Benfica maçına çıkacağız. Bu takvimi değiştirebilecek durumda değildik. Elimizden gelen en iyi programı oluşturmaya çalıştık. Hazırlık maçlarında mümkün olan en iyi takvim buydu. Planları herkesin oynaması üzerine yaparsınız. Biz de bazı iyi rakiplerle oynadık. Benim için en önemli nokta Benfica'nın maçlarıyla bizim maçlarımızı kıyaslamak değil. Takımımızın bu dönemde iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Tabii ki her zaman daha fazlası vardır ama memnuniyet verici bir durum oluştu" diye konuştu.

"GİDECEK İSİMLERLE İLGİLİ HERHANGİ BİR LİSTE VERMEDİM"

Son olarak yönetime takımdan gönderilecek isimler ilgili bir liste vermediğini söyleyen Cocu, "Gidecek isimlerle ilgili herhangi bir liste vermedim. 34 oyuncuya sahibiz. 29 oyuncu ve 5 kalecimiz var. Kadrodaki oyuncuların sayısına da bakmak gerekiyor. Oyuncular ne kadar dakika alacak, bunları iyi şekilde değerlendirmek lazım. Her oyuncuyu değerlendireceğimiz an yaklaşıyor. Şu anda çok geniş bir gruba sahibiz. Resmi maçlar başladığında bu sayı belki 27'ye inebilir. Bazı oyuncuları belki A takımla antrenmanlara çıkartacağız ve sonra yeniden U21 takımında olacak. UEFA'ya verilecek listemiz hazır. Her zaman ileriyi düşünmek zorundasınız. Ama bir tarafıyla da ayın 6'sına kadar değişiklik yapma şansımız var. Ama A listesi de hazır B listesi de hazır" diyerek sözlerini tamamladı.