Galibiyetler yaradı! UEFA'da yükseldik

UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci ön eleme turu ilk maçları heyecanı dün gece sona erdi. Temsilcilerimizden Galatasaray'ın da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği haftanın ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Adana Demirspor haftayı toplamda 2 galibiyet ve 2 beraberlikle kapattı. Bu performans sonrası sıralamada durum değişti. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeni yeri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Zalgiris Vilnius'a konuk oldu. Litvanya'daki ilk maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Galatasaray'ın gollerini 75'inci dakikada Abdülkerim Bardakcı ile 78'inci dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.

Galatasaray ile Zalgiris Vilnius arasındaki eşleşmenin rövanş maçı 2 Ağustos Çarşamba günü Rams Park'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0'lık skorla mağlup etti. Ülker Stadyumu'ndaki müsabakada sarı-lacivertlilerde fileleri Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King havalandırdı.

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Zimbru'nun ev sahipliğindeki rövanş müsabakası 1 Ağustos Salı günü oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, Tirana ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar zorlu maçta rakibini 3-1'lik skorla devirdi. Beşiktaş'ta fileleri Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy havalandırdı.

Tirana ile Beşiktaş arasındaki eşleşmenin rövanşı 3 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteren Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda CFR Cluj ile karşı karşıya geldi. Mavi Şimşekler, Romanya'daki maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Adana Demirspor'un golünü 77'nci dakikada Benjamin Stambouli kaydetti.

Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor, 3 Ağustos Perşembe günü CFR Cluj'u rövanş maçında konuk edecek.

Temsilcilerimizin gösterdikleri bu performanslar UEFA ülke puanı sıralamasına da yansıdı. Avrupa kupalarında tüm maçların tamamlanmasının ardından Türkiye sıralamada bir basamak yükseldi.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

22-) Polonya: 19 bin 875

21-) İsveç: 20 bin 250

20-) Hırvatistan: 20 bin 400

19-) Yunanistan: 20 bin 525

18-) Çekya: 22 bin 675

17-) Danimarka: 23 bin 450

16-) İsrail: 23 bin 500

15-) Norveç: 24 bin

14-) Ukrayna: 24 bin 900

13-) Sırbistan: 27 bin 175

12-) TÜRKİYE: 27 bin 350

11-) İsviçre: 28 bin 75

Türkiye'nin 12'nci sıraya yükseldiği UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10 ülke ise şu şekilde sıralandı:

10-) Avusturya: 28 bin 800

9-) İskoçya: 30 bin 450

8-) Belçika: 34 bin 900

7-) Portekiz: 46 bin 816

6-) Fransa: 51 bin 914

5-) Hollanda: 52 bin 300

4-) Almanya: 69 bin 552

3-) İtalya: 71 bin 569

2-) İspanya: 75 bin 927

1-) İngiltere: 88 bin 928