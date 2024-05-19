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Spor Galibiyetin ardından İsmail Kartal ateş püskürdü: Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum
Spor

Galibiyetin ardından İsmail Kartal ateş püskürdü: Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum

Yeniakit Publisher
2024-05-19 22:42:00 -
Galibiyetin ardından İsmail Kartal ateş püskürdü: Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bazı kişilerin oyuncularının moralini bozduğunu belirterek, "Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

"Tüm Türkiye bunu gördü"

"Biz bugün buraya kazanmak için gelmiştik. Çok iyi hazırlanmıştık. Bütün planlarımız, sahada oyuncularım 10 kişi kalsa bile plana sadık kaldılar. Harfi harfine her şeyi yerine getirdiler. 11 kişiyken ilk 22 dakikada oyun üstünlüğü bizdeydi. 10 kişi kaldıktan sonra mahkum oynamadık, oyun ortada geçti. Devrede şunu söyledim, arkadaşınız için oynayacaksınız, 10 kişi olsak bile kendi futbolumuzu oynayacağız dedim. Biz karakterli, kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Bize karşı yaratılan olumsuzluklara rağmen bunu herkese göstermeliyiz, bu takımı 10 kişi de yeneceksiniz dedim. Çocuklara bunu söyledim. Bu inançla çıktık. Gayet akıllı oynadık. İyi pozisyonlar yakaladık. Rakibin 1 tane isabetli şutu yok. Attığımız gol, tamamen organizasyon golüdür. Oyuncularım 10 kişiyle Türkiye'nin en iyi takımı kim herkese gösterdi. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Camiamıza uzun yıllar unutulmayacak bir gece, bir tarih yazıldı. 21 maçtan sonra Galatasaray'ı mağlup eden takım biz olduk. Baştan sona herkes elinden geleni yaptı. Karakter koyduk. Sezon başından beri maalesef sosyal medya trollerinin saldırılarıyla bizi dağıtmaya çalışanlara karşı dik durduk, sessiz kaldık. Buraya gelene kadar kendi işimizi yaptık. Herkesin gözü önünde olanlara herkes şahit oldu. Oyuncularımla cevap verdik. Tüm Türkiye bunu gördü. Oyuncularımı alınlarından öpüyorum."

"Beni düşürmeye çok çalıştılar"
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"Hafta sonu İstanbulspor maçına tüm Fenerbahçeliler'i davet ediyorum. Şampiyonluk maçına gelsinler. Şampiyon olacağımıza inandığım için konuştum. Başından sonuna kadar inanıyorum. Şampiyon olacağız. Ben düşmedim. Oyuncularım bana bakıyor. Beni düşürmeye çok çalıştılar. Seçimlerle ilgili hocalar konuşuldu, oyuncularımın morali bozuldu. Oyuncularımın moralini düzeltmek için antrenmanı iptal edip farklı organizasyon yaptık. Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum. Derbi öncesi bir hocayla ilgili açıklamalar Fenerbahçe'ye yakışmaz. Bir tarih yazıldı. Bu tarih Fenerbahçeliler'e armağan olsun. Başka diyecek bir şeyim yok. Soru da istemiyorum!"

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