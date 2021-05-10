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Spor Galibiyeti getiren fedakarlık! Valencia her şeye rağmen devam etmiş
Spor

Galibiyeti getiren fedakarlık! Valencia her şeye rağmen devam etmiş

Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısında 90+6'daki galibiyet golünü atan Enner Valencia'nın bir pozisyonda omzundan sakatlandığı, fedakarlık yaparak oyundan çıkmadığı ve golü ağrısı varken attığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 10:44:00 -
Galibiyeti getiren fedakarlık! Valencia her şeye rağmen devam etmiş

Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda Ankara’da çok önemli bir galibiyet aldı. Maç içinde yaşanan gelişmeler bu kritik zaferi çok daha anlamlı kıldı. İlk golün asistini yapan Enner Valencia, bir pozisyonda omzundan sakatlandı.

Tecrübeli oyuncu, yoğun ağrısına rağmen, bu kritik maçta takımını yalnız bırakmamak için oyundan çıkmadı ve mücadelesine devam etti. Valencia’nın bu fedakarlığı, 90+6. dakikada attığı galibiyet golüyle çok daha fazla anlam kazandı.

Maçın ardından soyunma odasında verilen zafer pozunda, yıldız futbolcunun omzuna buz sarılması, fedakarlığın boyutunu gözler önüne serdi.

Ankaragücü mücadelesinde omuz sakatlığı yaşayan bir diğer isim ise Attila Szalai oldu. Macar futbolcu da buna rağmen bir süre oyuna devam etti. Ancak Szalai, özellikle hava toplarına yükselmekte sıkıntı çekince, 79. dakikada yerini Gustavo’ya bıraktı.

23 yaşındaki stoperin omzuna bandaj sarıldı.

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