Galibaf’tan ABD’ye açık uyarı! "Tehditlerin gölgesinde müzakere olmaz"

İran ile ABD arasında yeniden tırmanan gerilimde dikkat çeken bir açıklama da İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’tan geldi. Galibaf, Washington yönetiminin abluka ve ateşkes ihlalleri üzerinden müzakere masasını baskı aracına dönüştürmeye çalıştığını savundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın izlediği yaklaşımın diplomatik çözüm arayışından çok, teslimiyet dayatmasına hizmet ettiğini öne sürdü. İranlı yetkili, tehdit ve baskı altında yürütülecek herhangi bir müzakere sürecine açık kapı bırakmadı.

“TEHDİTLERİN GÖLGESİNDE MÜZAKERE OLMAZ”

Galibaf, açıklamasında İran’ın baskı altında masaya oturmayacağını net ifadelerle ortaya koydu. ABD’nin hem abluka adımlarıyla hem de ateşkese yönelik ihlal iddialarıyla süreci daha da kırılgan hale getirdiğini belirten Galibaf, bu şartlar altında yürütülecek bir görüşmenin kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

İran cephesinin son iki haftada yalnızca diplomatik değil, sahadaki gelişmelere karşı da hazırlık yaptığını vurgulayan Galibaf, savaş alanında kullanılabilecek yeni kozların hazırlandığını ifade etti. Bu mesaj, Tahran’ın olası yeni bir gerilim dalgasına karşı daha sert bir tutum almaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

TRUMP’TAN ABLUKA VURGUSU

Galibaf’ın çıkışı, ABD Başkanı Donald Trump’ın gün içinde yaptığı sert açıklamaların ardından geldi. Trump, İran’a yönelik baskının etkili olduğunu savunarak, ablukanın kaldırılmasının bir anlaşmaya bağlanacağını söylemişti.

ABD Başkanı, uygulanan baskının İran ekonomisini ağır biçimde zorladığını öne sürerken, bu sürecin Tahran açısından sürdürülemez bir noktaya ulaştığını ifade etmişti. Trump’ın bu sözleri, iki ülke arasındaki gerilimin yalnızca askeri değil, ekonomik ve diplomatik cephede de sertleştiğini gösterdi.

GERİLİMDE YENİ EŞİK

İran Meclis Başkanı’nın açıklamaları, Washington-Tahran hattında yeni müzakere ihtimallerinin şimdilik daha da zora girdiğine işaret etti. Taraflardan gelen karşılıklı sert mesajlar, bölgede tansiyonun düşmek yerine daha da yükselme ihtimalini güçlendirdi.

Son açıklamalarla birlikte, önümüzdeki günlerde hem diplomatik temasların seyri hem de sahadaki gelişmelerin bölgesel dengeler üzerindeki etkisi daha yakından izlenecek.