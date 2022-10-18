Galeta unlu poğaça nasıl yapılır? Nefis mayasız poğaça tarifi:
Hem beslenme çantası hem de kahvaltı için poğaça hazırlamak isteyenler "Mayasız pratik poğaça nasıl yapılır?' sorusun cevabını araştırıyor. Peki, galeta unuyla poğaça yapılır mı?
Leziz ve ağızda dağılan bir poğaça hazırlamak isteyenler 'Galeta unlu poğaça nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Galeta unlu poğaça nasıl yapılır?
Malzemeler
Hamur için:
- 2 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 3 paket kabartma tozu
- 5 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
İç malzemeler:
- Peynir
- Yarım demek maydanoz
Üzeri için:
- Galeta unu
Nefis mayasız poğaça tarifi:
Bur yoğurma kabının içerisine yağ, yoğurt, kabartma tozu ve tuzu alıp karıştırın,
Unu kontrollü olarak yoğurma kabına ilave edin.
Ele yapışmayacak bir hamur elde etmeniz gerekiyor.
Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartın.
Peynir ve maydanozu bir kasede karıştırın.
Bezeleri elinizle açıp iç malzemeli arasına koyup, poğaçanızı şekillendirin.
Poğaçaları ardından galeta ununa bulayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika kadar poğaçaları pişirin.
Afiyet olsun.