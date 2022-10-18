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Gıda Galeta unlu poğaça nasıl yapılır? Nefis mayasız poğaça tarifi:
Gıda

Galeta unlu poğaça nasıl yapılır? Nefis mayasız poğaça tarifi:

Hem beslenme çantası hem de kahvaltı için poğaça hazırlamak isteyenler "Mayasız pratik poğaça nasıl yapılır?' sorusun cevabını araştırıyor. Peki, galeta unuyla poğaça yapılır mı?

Yeniakit Publisher
2022-10-18 09:16:00 -
Galeta unlu poğaça nasıl yapılır? Nefis mayasız poğaça tarifi:

Leziz ve ağızda dağılan bir poğaça hazırlamak isteyenler 'Galeta unlu poğaça nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Galeta unlu poğaça nasıl yapılır?

Malzemeler

Hamur için:

  • 2 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 3 paket kabartma tozu
  • 5 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı tuz

İç malzemeler:

  • Peynir
  • Yarım demek maydanoz

Üzeri için:

  • Galeta unu

Nefis mayasız poğaça tarifi:

Bur yoğurma kabının içerisine yağ, yoğurt, kabartma tozu ve tuzu alıp karıştırın,

Unu kontrollü olarak yoğurma kabına ilave edin.

Ele yapışmayacak bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartın.

Peynir ve maydanozu bir kasede karıştırın.

Bezeleri elinizle açıp iç malzemeli arasına koyup, poğaçanızı şekillendirin.

Poğaçaları ardından galeta ununa bulayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika kadar poğaçaları pişirin.

Afiyet olsun.

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