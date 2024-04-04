Galdirik Kavurması; (Hodan, ıspıt, kaldirik, tomara)! O acı ilacı içmeyin! Olağanüstü bir bitki dikkat çekti

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte pazar tezgahlarında görebileceğimiz bir ot galdirik. Farklı yörelerde tarif başlığında da belirttiğimiz gibi farklı isimler kullanılıyor. Bu tarz otantik lezzetleri seviyorsanız mutlaka denemelisiniz. Aslında çiçekleri ile de kullanılabiliyor ama sapları çiçeklerinden arındırıp, resimlerde doğrayın ve sirkeli suyla bolca yıkayıp durulayın. Ispanak gibi oldukça topraklı bir sebze.

İlk çıktığında körpe, yumuşacık oluyor. Sonradan sertleşiyor. O kadar çok yağmur yağdı ki şu anda da güzeldir. Pazarlarda rastlarsanız bir deneyin.

Galdirik Kavurması ( Kaldırık - Hodan) Tarifi İçin Malzemeler

1 kilo galdirik otu

1 adet kuru soğan

Sıvıyağ

Pul biber

Tuz

Galdirik Kavurması ( Kaldırık - Hodan) Tarifi Nasıl Yapılır?

İyice temizlendiğine emin olunca kaynamış suda on dk. kadar haşlayın.

Daha sonra suyunu süzüp tencereye yağı aldım ve minik minik yemeklik doğranmış soğanları kavurun.

Ardından galdirikleri tencereye alıp tuz ve pul biber ile tatlandırın.

Bu kadar basit ve bir o kadar da lezzetli bir yemek. Afiyet olsun.

Kaldirik otu ülkemizde yabani alanlarda yetişen yeşil yapraklı bir sebzedir. Alternatif tıp için önemli bir yere sahip olan Hodan bitkisi aynı zamanda Türkiye'de Kaldirik otu olarak bilinmektedir.

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Kaldirik otunun faydaları nelerdir?

Kaldirik otu ülkemizde yabani alanlarda yetişen yeşil yapraklı bir sebzedir. Alternatif tıp için önemli bir yere sahip olan Hodan bitkisi aynı zamanda Türkiye'de Kaldirik otu olarak bilinmektedir. Dr. Muammer Yıldız, bu bitkinin faydalarını ve özellikleri tek tek sıraladı.

Hodan otu ya da ıspıt olarak da bilinen kaldirik otu ülkemizde en çok Trabzon ve Düzce illerinde bulunmaktadır. Ayrıca kaldirik otu neşe otu, sığır dili otu, hejavo, gelezan, çoban çedenesi, ballık, öküz dili, turşu otu, hodan, mavi çiçek, gelezan, goriz, zılbıt, mancar otu, ıspıt, tokluk başı, zulbut, tamara, galdirik, borago isimleri ile de bilinir. Genellikle Mart aylarında tüketilen bir sebzedir. Ayrıca kaldirik otu eczanelerde hodan kapsülü olarak da satılmaktadır.

İdrar söktürücü özelliği vardır. Böylece ödem atıcı etki sağlar.

Balgam söktürücü özellilliği vardı, öksürüğe iyi gelir.

Uyku verir.

Boğaz ağrılarına iyi gelir.

Böbrek üstü bezlerini uyararak cesaret verici etki yaratmaktadır.

Olumsuz düşünceyi, siniri, gerginliği ve depresyonu azaltmaktadır.

Vücudun toksinlerden arınmasını sağlar, ter atıcıdır.

Romatizmaya iyi gelir.

Vücuttaki iltihaplanmaların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

Kalsiyum içeriği sayesinde kemik sağlığına olumlu etki sağlar.

İçeriğindeki postasyum sayesinde kalp ve damar sağlığını korur.

Yine içindeki potasyum sayesinde tansiyonu dengeler.

Kadınlarda regl ağrılarına iyi gelir.

Tohumundan elde edilen yağ sayesinde sivilce lekeleri, çatlaklar, yaralar gibi cilt problemlerinin giderilmesinde fayda sağlar.

Kaldirik otu taze olarak Nisan-Ekim ayları arasında pazarlarda bulunabileceği gibi kurutulmuş şekilde veya tohumundan elde edilen yağı her mevsim aktarlarda bulunabilir. Kaldirik otunu kavurma yaparak, mevsimin diğer otlarıyla beraber yumurta ile beraber omlet olarak tüketebilir ya da salatalara ekleyebilirsiniz.

Yine de her bitki gibi kaldirik otu da tüketilirken dikkatli olunmalı ve fazla tüketiminden kaçınılmalıdır. Özellikle hamilelik dönemindeki kadınlar tarafından tüketilmemelidir. Herhangi bir hastalığı olanlar ise kaldirik otunu tedavi amaçlı kullanmak istiyorlarsa mutlaka doktora danışmalıdırlar.

Alternatif tıp için önemli bir yere sahip olan Hodan bitkisi aynı zamanda Türkiye'de Kaldirik otu olarak bilinmektedir. Aslına bakarsanız Türkiye ve dünya çapında birçok coğrafyada farklı bir isimle anılmaktadır. Bu isimleri size tanıdık gelmese bile diğer isimlerini gördüğünüzde muhakkak kulağınızın aşina olacağını düşünüyoruz. Ortalama 60 santimetre boyuyla mavi yapraklara sahip olan gövdeli bir çiçektir.

Marmara ve Anadolu'da sık yetiştirildiği gibi alternatif tıbbın en önemli kozlarından birisidir. Son günlerde ise eczanelerde bile Hodan kapsülü satılmaya başlanmıştır. Bu ne kadar faydalı olduğunu ve ilaç endüstrisinde kullanımına başlandığını bize gösteriyor.