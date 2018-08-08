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Galaxy Note 9'un fiyatı, kamuya sızdırıldı

Resmen tanıtılmasına saatler kala Samsung Galaxy Note 9 ile ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor

08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:09
Galaxy Note 9'un fiyatı, kamuya sızdırıldı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Note serisi yeni amiral gemisi Galaxy Note 9 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylardan itibaren sızıntılarının ortaya çıktığı ve 9 Ağustos tarihinde resmi olarak tanıtılacak Galaxy Note 9`un fiyatı ve depolama seçenekleri sızdırıldı!

ABD versiyonunda gücünü Qualcomm`un en güçlü işlemcisi Snapdragon 845`den Avrupa versiyonunda ise gücünü Samsung`un en güçlü işlemcisi Exynos 9810`dan alacak.

Galaxy Note 9`un fiyat ve depolama seçenekleri  ortaya çıktı!

6GB RAM ve 128/ 512 GB dahili depolama kapasitesi ile tanıtılması beklenen cihazın batarya tarafında ise 4000 mAh büyük bir batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor. Kamera tarafında 12 Megapiksel çözünürlüğünde çift arka kamera ile kullanıcılarını karşılayacak cihaz, 950 dolar ve 1200 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

9 Ağustos'ta resmen tanıtılacak

9 Ağustos tarihinde Samsung’un New York’ta düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy Note 9, 24 Ağustos tarihinden itibaren kullanıcılar ile buluşacak. Cihaz beklendiği gibi Note 8‘e kıyasla daha yüksek fiyata sahip. Ayrıca Galaxy Note 9 Mavi, Kahverengi, Lavanta, Siyah ve Gri renk seçeneklerine sahip olacak.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:09
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