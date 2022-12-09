Galatasaraylıları heyecanlandıran Ronaldo iddiası! Gündeme bomba gibi düştü

Son olarak Al-Nassr'a transfer iddialarını yalanlayan Cristiano Ronaldo, Galatasaray taraftarlarını yeniden heyecanlandırmıştı. Dünya yıldızı ile ilgili yurt dışından gelen son haberler ise Galatasaray taraftarının heyecanını daha da üst seviyeye çıkarmış durumda.

İspanyol basınından Diariogol'de yayınlanan Carla Braojos imzalı haberde şöyle denildi:

"Galatasaray, yaz başında Cristiano Ronaldo'yu istedi ancak Manchester United izin vermedi.

Şimdi ise Galatasaray'ın önünde altın bir fırsat var. Ocak ayında Ronaldo için Galatasaray kapısı açılabilir. Ronaldo, Galatasaray'a transfer olma ihtimalini reddetmedi.

Ronaldo'nun önünde üç seçenek bulunuyor: Türkiye, ABD ve Suudi Arabistan."

Son talibi Milan

İspanyol medyası, Al Nassr'ın astronomik teklifini kabul etmeyen Ronaldo için Galatasaray ve ABD'den MLS takımlarının yarıştığını duyurdu.

Son olarak ise menajeri Jorge Mendes'in Ronaldo'yu Milan'a götürmek istediği iddia edildi.

Cristiano Ronaldo kısa süre önce Manchester United ile ipleri koparmıştı. Futbolcunun ayrılığında takımda yedek kalması büyük etken olmuştu. Bu anlamda Portekizli oyuncunun takımın teknik direktörü Erik ten Hag ile arasında problemler oluşmuştu.

Futbolcunun Manchester United sonrasında ise yeni durağı herkes tarafından büyük merak konusu haline geldi. Dünya yıldızının adının Galatasaray ile anılması ise sarı kırmızılı taraftarları çok heyecanlandırmış durumda.

Kariyerinde Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus formalarını terleten Cristiano Ronaldo sayısız başarıya ulaştı. Futbolcu gerek bireysel anlamda gerek takım anlamında kazandığı başarılarla en iyi futbolculardan birisi olarak gösteriliyor.