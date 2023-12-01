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Spor Galatasaraylılar deliye dönecek! Hakim Ziyech'ten bomba açıklamalar
Spor

Galatasaraylılar deliye dönecek! Hakim Ziyech'ten bomba açıklamalar

Yeniakit Publisher
2023-12-01 14:19:00 -
Galatasaraylılar deliye dönecek! Hakim Ziyech'ten bomba açıklamalar

Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, Voetbal International'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde...

Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, Voetbal International'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MUTLULUĞU YENİDEN BULDUM"

"Galatasaray'da mutluluğu yeniden buldum. Yeniden çiçek açtığımı hissediyorum. Kendim olabiliyorum, eskiden olduğu gibi. Yeniden geliştiğimi hissedebiliyorum."

AJAX İTİRAFI!

"Ajax, beni geçen sezon geri almayı denedi ama sonra kiralamaya döndüler. Sonra her şey durdu. Ajax'a yardım etmek isterdim, geri dönmeyi gerçekten çok isterdim. Ancak, beni sadece kiralamak istediler. O noktada benim için bu transfer artık gerçekleşemezdi."
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"KEYİF ALMAYA BAŞLADIM"

"Galatasaray için futbol oynarken eğleniyorum. Futboldan yeniden keyif almaya başladım."

"SABRIM TÜKENMİŞTİ"

"Chelsea'de 3 tane kadro kuracak kadar iyi oyuncular vardı. Bir noktada sabrım tükendi. Geçen sene, Fas ile harika bir Dünya Kupası oynadım, çok formdaydım. Dünya Kupası sonrası Chelsea'ye geri döndüm ve oynatılmadım. 'Bana biraz daha sabret' dediler. Fakat, sabrım bitmişti bir kere..."

"ESKİ ZIYECH GİBİYİM"

"Galatasaray'da yeniden eski Ziyech olduğumu hissediyorum."

Galatasaray'da 10 maça çıkan Faslı yıldız, 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.

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