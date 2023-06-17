Galatasaraylı yıldızdan ilk 11 resti

Geçen sezon şampiyonluğa büyük katkı yapan ancak final haftalarında performansında ciddi düşüş yaşayan Sergio Oliveira'nın Galatasaray'daki geleceği net değil.

Mertens'in yerine 10 numara arayan yönetim, Portekizli 8 numaranın durumuna da yapılacak transferlere bağlı olarak karar verecek.

31 yaşındaki futbolcu ise bu belirsizlikten rahatsız. Yakın çevresine "Yedek kalırsam ayrılmayı düşünürüm'' diyen tecrübeli oyuncu, takımın bankosu olmak istiyor.

Kariyeri boyunca ilk 11 oyuncusu olmaya çalışan, Porto'da yedek kaldığı dönemlerde Nantes, PAOK ve Roma'ya kiralık giden Oliveira, geçen yaz G.Saray'a 4 yıllık imza atmıştı.

2 milyon 750 bin Euro kazanan başarılı orta saha, takım arkadaşı Torreira gibi vazgeçilmez görülmek istiyor.

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Kaynak: Sabah