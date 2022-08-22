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Spor Galatasaraylı yıldız isim Beşiktaş'ın gündeminde
Spor

Galatasaraylı yıldız isim Beşiktaş'ın gündeminde

Geçen sezon Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve bu sezon forma şansı bulamayan milli futbolcu Berkan Kutlu ile ezeli rakip Beşiktaş ilgileniyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 18:17:00 -
Galatasaraylı yıldız isim Beşiktaş'ın gündeminde

Geçen sezon Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve bu sezon forma şansı bulamayan milli futbolcu Berkan Kutlu ile ezeli rakip Beşiktaş ilgileniyor.

Geçen sezon Alanyaspor'dan Galatasaray'a gelen ve Taylan Antalyalı ile ilk 11'de yer alan Berkan Kutlu bu sezon Midtsjö, Torreira ve Oliveira gibi isimleri kadroya katılmasının ardından formasını kaybetti. 

Sabah'a göre yapılan takviyelerin ardından forma şansı azalan Berkan'ın takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Bu istediğini Erden Timur'a ileten Kutlu ile Beşiktaş'ın ilgilendiği öğrenildi. Galatasaray ile 48 maça çıkan Berkan bu maçlarda gol atamazken, 4 asist katkısı yaptı.

 

 

 

 

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