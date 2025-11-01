  • İSTANBUL
Galatasaraylı taraftarlardan Barış Alper Yılmaz'a tepki
Spor

Galatasaraylı taraftarlardan Barış Alper Yılmaz’a tepki

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Galatasaraylı taraftarlardan Barış Alper Yılmaz’a tepki

Haftayı Trabzonspor beraberliğiyle kapatan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz’a taraftarlar tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile mücadele etti.

Bu karşılaşmada sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz’a taraftarlar tepki gösterdi.

Mücadelenin 74. dakikasında Yılmaz oyundan çıkarken, bazı sarı-kırmızılı taraftarlar ıslıkla tepki gösterirken, bazı taraftarlar da alkışla destek verdi.

25 yaşındaki futbolcu daha sonra koşarak direkt yedek kulübesine gitti.

Barış Alper Yılmaz’ın yerine Mauro Icardi oyuna dahil oldu.

