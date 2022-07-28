Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, yeni transfer Seferovic'i övdü

Oğulcan, Tirol eyaletine bağlı Innsbruck kentindeki Stans kasabasında ikinci etap Avusturya kampını gerçekleştiren sarı-kırmızılı takımın İtalya temsilcisi Salernitana ile yaptığı hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı futbolcu, 1-1 sona eren müsabakayla ilgili, "Taktiksel açıdan iyi bir maç oldu. Okan hocamız rakibin analizini göstermişti. Haris, Emre ve Barış ile önde yapacağımız baskılarla pozisyon bulacağımızı biliyorduk. Attığımız gol de böyle geldi. Haris de ikinci golünü attı. İnşallah böyle devam eder ve Galatasaray'a katkılar sunar." dedi.

Yeni transfer Haris Seferovic'in iyi bir golcü olduğunu aktaran 26 yaşındaki hücum oyuncusu, "Haris Seferovic, çok iyi bir futbolcu. Kariyeri ve yaptıkları ortada. Ben de elimden geleni yaparak takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalıştım. Ne kadar iyi futbolcularla oynarsak bizim de performansımızın yukarı çıkacağını düşünüyorum. Galatasaray takımı her zaman en iyi yabancılarla oynamıştır. Bundan sonraki süreçte de aramıza katılacak arkadaşlarla çok daha güçlü bir takım olacağız. Kerem, Yunus gibi çok değerli Türk oyunculara da sahibiz. Ayrıca yabancıları ön plana çıkarırken elimizdeki Türk futbolcuları da ön plana çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Salernitana karşısında ikinci forvet olarak görev yapan Oğulcan, kariyerinde sağ kanat ve sağ bek de oynadığını belirterek, "Hücumda oynamaktan keyif alıyorum. Galatasaray'da nerede görev verirlerse orada elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Allah'a şükür bunu yapıyoruz. Ön tarafta forvet pozisyonunda oynadığımda kendimi daha rahat hissediyorum. Fatih hocamın sayesinde sağ bekte de oynadım. Bunun da benim için bir avantaj olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Oğulcan, "Sağ bek mi oynamak zor, hücum mu?" şeklindeki soruya, "Sağ bek oynamak daha zor. Allah Omar'a, Dubois'ya yardımcı olsun." diye yanıt verdi.

Kampta iyi bir arkadaşlık olduğunu aktaran Oğulcan Çağlayan, "Kamp gayet güzel geçiyor. İyi bir arkadaşlık ortamı var. Bir hazırlık maçımız daha kaldı. İnşallah sakatlık olmadan kampı tamamlayıp Antalyaspor deplasmanıyla lige iyi bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.