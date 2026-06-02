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Spor Galatasaraylı mı, Fenerbahçeli mi? Hakan Çalhanoğlu böyle açıkladı: Gönlüm ondan yana
Spor

Galatasaraylı mı, Fenerbahçeli mi? Hakan Çalhanoğlu böyle açıkladı: Gönlüm ondan yana

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galatasaraylı mı, Fenerbahçeli mi? Hakan Çalhanoğlu böyle açıkladı: Gönlüm ondan yana

Avrupa'da ter döken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için "Galatasaraylı mı, Fenerbahçeli mi?" soruları futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki Çalhanoğlu hangi takımlı? İşte cevabı...

Avrupa'da başarılı kariyerini sürdüren Hakan Çalhanoğlu, performansının yanı sıra özel hayatı ve futbol tercihleriyle de gündeme geliyor. Taraftarlar, milli yıldızın hangi takımı desteklediğini öğrenmek isterken, "Hakan Çalhanoğlu Galatasaraylı mı yoksa Fenerbahçeli mi?" sorusu da internet üzerinde en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte Hakan Çalhanoğlu hakkında merak edilenler.

A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, geçmiş yıllarda yaptığı açıklamalarla hangi takımı tuttuğuna ilişkin merakı büyük ölçüde gidermişti. Avrupa'da başarılı kariyerini sürdüren milli futbolcu, verdiği röportajda çocukluğundan bu yana Galatasaray'a sempati duyduğunu ifade etmişti.

Hakan Çalhanoğlu, geçmişte yaptığı açıklamada küçük yaşlardan itibaren Galatasaray taraftarı olduğunu belirtmişti. Sarı-kırmızılı kulübe olan sevgisini dile getiren milli yıldız, Galatasaray ve taraftarına her zaman sempati duyduğunu söylemişti.

Çalhanoğlu'nun bu açıklamaları, futbolseverler arasında uzun süre gündem olmuş ve hangi takımı tuttuğuna dair tartışmalara son vermişti.

 

"GÖNLÜM HEP GALATASARAY'DAN YANA"

Yıldız futbolcu röportajında, gelecekte neler yaşanacağını bilemeyeceğini ancak gönlünün her zaman Galatasaray'dan yana olduğunu ifade etmişti. Bu sözler, özellikle sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük ilgi görmüştü.

Milli futbolcunun açıklamaları, zaman zaman transfer iddialarının da ortaya çıkmasına neden olmuştu.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSIYLA DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Hakan Çalhanoğlu, söz konusu röportajında A Milli Takım'ın Moldova karşısında aldığı galibiyeti de değerlendirmişti. Takım olarak bu tür galibiyetlere ihtiyaç duyduklarını belirten yıldız oyuncu, kolay gibi görünen maçların aslında zorlu geçtiğini ve kazanmanın büyük önem taşıdığını vurgulamıştı.

 

Milli futbolcu ayrıca gruptaki rakiplerin sonuçlarını da değerlendirmiş ve Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediklerini belirtmişti. Takım olarak hedeflerine odaklandıklarını söyleyen Çalhanoğlu, turnuvaya gitmek için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini ifade etmişti.

Kamuoyuna yansıyan açıklamalar dikkate alındığında Hakan Çalhanoğlu, çocukluğundan bu yana Galatasaray'a sempati duyduğunu ve gönlünün sarı-kırmızılı kulüpten yana olduğunu belirtmiştir. Ancak profesyonel futbol kariyerinde Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen milli yıldız, kulüp kariyeriyle taraftarlık tercihinin ayrı değerlendirilmesi gerektiğini de çeşitli açıklamalarında ortaya koymuştur.

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