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Galatasaraylı Gomis'e TPFD'den 'Altın Top' ödülü

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Galatasaray formasıyla 29 gol atarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis'e, "Altın Top" ödülü verdi.

17 Ağustos 2018 Cuma 17:08
Galatasaraylı Gomis'e TPFD'den 'Altın Top' ödülü

TPFD'den yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen ödül takdimine dernek başkanı Hakan Ünsal, başkan yardımcısı Faruk Atalay, Galatasaray Yardımcı Antrenörü ve derneğin yönetim kurulu üyesi Ümit Davala'nın da hazır bulunduğu aktarıldı.

33 yaşındaki Fransız futbolcu, geçen sezon 29 kez fileleri havalandırarak, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını almıştı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 17:08
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  2. Bafetimbi Gomis
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