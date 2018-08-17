Galatasaraylı Gomis'e TPFD'den 'Altın Top' ödülü

TPFD'den yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen ödül takdimine dernek başkanı Hakan Ünsal, başkan yardımcısı Faruk Atalay, Galatasaray Yardımcı Antrenörü ve derneğin yönetim kurulu üyesi Ümit Davala'nın da hazır bulunduğu aktarıldı.



33 yaşındaki Fransız futbolcu, geçen sezon 29 kez fileleri havalandırarak, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını almıştı.