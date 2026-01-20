Galatasaraylı futbolcular Mert Hakan Yandaş'ı cezaevinde ziyaret etti

Galatasaraylı 4 futbolcu, bahis operasyonu kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ı ziyaret etti. İşte o isimler...

Futbolda bahis operasyonu kapsamında birçok isim tutuklanmıştı.

Bilindiği gibi bir süredir Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı ile birlikte Silivri Cezaevi'nde bulunuyor.

Aynı koğuşta kalan bu futbolculara, futbol camiasından birçok isim ziyarette bulunuyor.

Son olarak Galatasaraylı oyuncuların moral vermek için bu iki ismi ziyaret ettiği öğrenildi.

Sahadaki rekabeti bir kenara bırakan oyuncular, bu zor günlerinde Mert Hakan Yandaş'a destek oldu.

İşte Yakup Çınar'ın haberine göre ziyarette bulunan o isimler:

Abdülkerim Bardakçı

Eren Elmalı

Yunus Akgün

Günay Güvenç