SON DAKİKA
Galatasaraylı futbolcular Mert Hakan Yandaş'ı cezaevinde ziyaret etti
Spor

Galatasaraylı futbolcular Mert Hakan Yandaş'ı cezaevinde ziyaret etti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Galatasaraylı futbolcular Mert Hakan Yandaş'ı cezaevinde ziyaret etti

Galatasaraylı 4 futbolcu, bahis operasyonu kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ı ziyaret etti. İşte o isimler...

Galatasaraylı 4 futbolcu, bahis operasyonu kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ı ziyaret etti. İşte o isimler...

Futbolda bahis operasyonu kapsamında birçok isim tutuklanmıştı.

Bilindiği gibi bir süredir Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı ile birlikte Silivri Cezaevi'nde bulunuyor.

Aynı koğuşta kalan bu futbolculara, futbol camiasından birçok isim ziyarette bulunuyor.

 

Son olarak Galatasaraylı oyuncuların moral vermek için bu iki ismi ziyaret ettiği öğrenildi.

Sahadaki rekabeti bir kenara bırakan oyuncular, bu zor günlerinde Mert Hakan Yandaş'a destek oldu.

İşte Yakup Çınar'ın haberine göre ziyarette bulunan o isimler:

Abdülkerim Bardakçı
Eren Elmalı
Yunus Akgün
Günay Güvenç

