Galatasaray'ın yıldızına İtalya’dan sürpriz talip

İtalya Serie A'da kalmayı garantileyen Sampdoria, Galatasaray'dan Younes Belhanda'yı gündemine aldı.

Gelecek sezon için orta sahaya profilli bir oyuncu eklemek isteyen Sampdoria, Younes Belhanda transferi için nabız yoklamaya başladı.

Galatasaray'ın Belhanda için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ve bu ücreti veren kulübe Faslı oyuncuyla görüşme izni vereceği bilgisi yer aldı.

Younes Belhanda'yı bu yaz Arap kulüpleri sonrası ilk kez Avrupa'nın 5 büyük liginden bir kulüp istemiş oldu.