Galatasaray'ın yıldızı Şener Özbayraklı'nın yeni adresi belli oldu! Sürpriz takım
Sezon sonu Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Şener Özbayraklı'ya Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın talip olduğu öne sürüldü.
Geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'den Galatasaray'a imza atan Şener Özbayraklı istenilen performansı gösteremedi.
Kasımpaşa talip oldu
Galatasaray'da gelecek sezon düşünülmeyen Şener Özbayraklı'ya Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa talip oldu. Tecrübeli oyuncu Aslan'da fazla şans bulamadı.
Tecrübeli defans oyuncusu sarı kırmızılı takımda 10 maç forma giydi