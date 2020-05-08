  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Galatasaray'ın yıldızı Şener Özbayraklı'nın yeni adresi belli oldu! Sürpriz takım

Sezon sonu Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Şener Özbayraklı'ya Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın talip olduğu öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 13:02:00 -
Galatasaray'ın yıldızı Şener Özbayraklı'nın yeni adresi belli oldu! Sürpriz takım

Geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'den Galatasaray'a imza atan Şener Özbayraklı istenilen performansı gösteremedi.

Kasımpaşa talip oldu

Galatasaray'da gelecek sezon düşünülmeyen Şener Özbayraklı'ya Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa talip oldu. Tecrübeli oyuncu Aslan'da fazla şans bulamadı.

Tecrübeli defans oyuncusu sarı kırmızılı takımda 10 maç forma giydi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı