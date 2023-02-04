Galatasaray'ın yıldızı, hepsini birden yok etti!

Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'u iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup eden ve üst üste 11. galibiyetini alan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin performansı taraftarların beğenisini topladı. Abdülkerim Bardakcı'nın ortasına yaptığı kafa vuruşuyla ağları bulan Arjantinli yıldız, sarı - kırmızılıların eski golcüsü Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'yi geride bırakırken, Mostafa Mohamed'i ise yakaladı.

Mauro Icardi atıyor, eski defterler bir bir kapanıyor! Radamel Falcao, Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed'i şimdiden geride bıraktı!

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelmişti. Sarı - kırmızılılar, Nef Stadyumum Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmış ve üst üste 11. kez kazanmıştı.

Galatasaray'da 3 puanı getiren golü atan isim Mauro Icardi oldu. Karşılaşmanın 83. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın yaptığı orta sonrası çok şık bir kafa vuruşuyla ağları bulan Arjantinli yıldız, adeta taraftarların sevgilisi haline geldi.

Alanyaspor, Beşiktaş, Antalyaspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarında direkt 8 puana etki eden Icardi; Başakşehir, Fenerbahçe ve Giresunspor'u da boş geçmedi.

Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 12 maçta 8 gol-5 asistlik performans ortaya koyan Mauro Icardi, Gomis dışında son yıllarda Galatasaray'da oynamış tüm forvetleri geride bıraktı.

Icardi gibi önemli bir kariyere sahip Falcao, iki tam yıl geçirmesine rağmen bir sezonda maksimum 12 gollük skor katkısında bulunmuştu.

Süper Lig'de 832 dakika oynayan Mauro Icardi, ortalama her 64 dakikada bir skora katkı yaptı.

İşte Diagne, Falcao, Mohamed ve Icardi'nin sarı-kırmızılı forma altındaki istatistikleri...

MBAYE DIAGNE (2018/2019)

OYNADIĞI MAÇ: 17

GOL: 11

ASİST: 1

SKOR KATKISI: 12

RADAMEL FALCAO (2019/2020)

OYNADIĞI MAÇ: 22

GOL: 11

ASİST: 1

SKOR KATKISI: 12

RADAMEL FALCAO (2020/2021)

OYNADIĞI MAÇ: 18

GOL: 9

ASİST: 2

SKOR KATKISI: 11

MOSTAFA MOHAMED (2021/2022)

OYNADIĞI MAÇ: 41

GOL: 8

ASİST: 5

SKOR KATKISI: 13

MAURO ICARDI (2022/2023)

OYNADIĞI MAÇ: 12

GOL: 8

ASİST: 5

SKOR KATKISI: 13