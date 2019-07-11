Galatasaray'ın yıldızı Fernando veda retti
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fernando Reges, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı.11 Temmuz 2019 Perşembe 12:18
Geçtiğimiz günlerde İspanyol ekiple anlaşma sağlayan Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu, İstanbul Havalimanı'ndan Lizbon'a gitti. Fernando'nun daha sonra Sevilla kentine geçeceği öğrenildi.
Bu arada Fernando Reges, transferiyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
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