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Spor Galatasaray'ın yıldız ismine Premier Lig'den büyük talip!
Spor

Galatasaray'ın yıldız ismine Premier Lig'den büyük talip!

Yeniakit Publisher
2023-10-09 11:40:00 -
Galatasaray'ın yıldız ismine Premier Lig'den büyük talip!

İngiltere Premier Ligi takımlarından West Ham'ın, Jarred Bowen'ın yerine Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek istediği öne sürüldü. Detaylar haberimizde...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği başarılı performansıyla Avrupa takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

 Jarred Bowen'ın yerine Kerem Aktürkoğlu

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; İngiltere Premier Ligi takımlarından West Ham'ın, Jarred Bowen'ın yerine Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek istediği belirtildi.

Jarred Bowen, Liverpool yolcusu

Londra ekibinin yıldız ismi Jarred Bowen'ı sezon sonunda yüklü bir bonservisle Liverpool'a satması bekleniyor.

İngiliz ekibi, Bowen'ın yerini Kerem Aktürkoğlu ile doldurmayı planlıyor. Bu arada Kerem Aktürkoğlu ile ilgilenen tek İngiliz takımı West Ham United değil...
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Tottenham da Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde

Ange Postecoglou sezona müthiş bir başlangıç yapan Tottenham da, milli futbolcuyu yakından takip ediyor.

Heung-min Son'u forvet olarak değerlendiren Avustralyalı hocanın, sol kanat transferi için Kerem'i istediği ifade ediliyor. Manchester United maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izleten Postecoglou'nun gözlemcilerinin, milli futbolcunun performansından etkilendiği belirtildi.

Bu sezonki performansı

Sarı-Kırmızılı takım ile bu sezon 16 maçta sahaya çıkan milli futbolcu 5 gol ve 7 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan 24 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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