Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Yeni transfer dönemine hızlı başlayan sarı kırmızılı ekip Norveçli yıldız futbolcu Omar Elabdellaoui ile masaya oturduğunu KAP’a bildirdi.
Transfer dönemine hızlı giren Galatasaray Spor Kulübü, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile transfer görüşmelerine başladığını bildirdi.
Olympiakos ile yollarını ayıran Elabdellaoui, İstanbul’a ayak bastı. Gelişinin hemen ardından Galatasaray görüşmelerin başlamasını borsaya bildirdi.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.