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Spor Galatasaray'ın yeni transferi Muhammed Kerem Aktürkoğlu'ndan açıklama
Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Muhammed Kerem Aktürkoğlu'ndan açıklama

Galatasaray, Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin ardından açıklama yapan Aktürkoğlu, çok mutlu olduğunu, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etmek istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 19:20:00 -
Galatasaray'ın yeni transferi Muhammed Kerem Aktürkoğlu'ndan açıklama

Galatasaray, geçen sezon TFF 3. Lig'de Anagold 24 Erzincanspor'da forma giyen Muhammed Kerem Aktürkoğlu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı takımla 4 yıllık sözleşme imzalayan Aktürkoğlu, kulübün internet sitesine açıklamalar yaptı.

Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etmek istediğini söyleyen Muhammed Kerem Aktürkoğlu,"Galatasaray camiasında olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Uzun yıllar Galatasaray camiasına hizmet etmek istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Zor bir süreçti. Buna öncülük ettiği için başkanıma (Mutafa Cengiz) ve Abdurrahim (Albayrak) başkanıma teşekkür ederim." dedi.

Muhammed Kerem, sarı-kırmızılı ekibe şampiyonluklar için katkı vermek istediğini ifade etti.

Galatasaray'ın yeni transferi açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"İnşallah hepimiz için Galatasaray camiası için benim için şampiyonluklarla dolu sezonlar geçer. Galatasaray'ın tarihinde bu zaten mevcut. İnşallah ben de Galatasaray camiasına şampiyonluklar getirebilmeyi, buna yardımcı olabilmeyi çok isterim. Allah utandırmasın inşallah. Stadın atmosferi müthiş. Galatasaray taraftarı ile birlikte atmosfer daha da ateşli oluyor. Bir an önce taraftarlı bir şekilde liglerin başlamasını istiyoruz."

Galatasaray, ücreti açıkladı

Galatasaray, transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre; Aktürkoğlu, 4 yıllık imza karşılığında toplam 3 milyon 650 bin lira sabit transfer ücreti alacak.

Galatasaray, Muhammed Kerem Aktürkoğlu'na 2020-2021 sezonu için 850 bin, 2021-2022 sezonu için 900 bin, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları içinse  950 biner lira ödeme yapacak.

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