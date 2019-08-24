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Galatasaray'ın yeni forma sponsoru Terra Pizza oldu!

Sarı-kırmızılı kulüp, futbol takımının forma sponsorluğu için Terra Pizza ile sözleşme imzaladı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:00
Galatasaray'ın yeni forma sponsoru Terra Pizza oldu!

Galatasaray Kulübü, futbol takımının forma göğüs reklamı için Terra Pizza ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar ile Terra Pizza Yönetim KuruluBaşkanı Ahmet Faralyalı ve Terra Pizza Üst Yöneticisi Emre Kurtoğlu'nun katıldığı törende 1+1 yıllık sponsorluk sözleşmesine imza atıldı.

Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçerli olacak anlaşmanın ilk yılı için 18, ikinci yılı için de 20 milyon olmak üzere toplamda 38 milyon lira gelir elde edecek.

Törende sponsorluğu için bir süredir çeşitli olanakları değerlendirdiklerini anlatanMustafa Cengiz, Terra Pizza yöneticilerine teşekkür ederek, "Galatasaray'a önemli bir maddi destek sağladılar. Taraftarımızda nedense göğse ya inşaat ya banker ya da telekomünikasyon firmalarının reklam vermesi şeklinde bir algı oluşmuş. Biz bu algının kırılmasından yanayız. Biz UEFA Kupası'nı aldığımızda göğüs reklamımız bir boya reklamıydı. Biz bundan onur duyarız." diye konuştu.

Türkiye'deGalatasaray gibi büyük camiaları taşıyacak ulusal marka sayısının çok az olduğunu dile getiren Cengiz, "Çok şükür milli bir firmamız, ulusal çaptaki örgütlemesini Galatasaray ile tamamlayarak uluslararası arenada kendine bir yer açmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Toplam sponsorluk gelirlerinin iki yıl önce 143, geçen yıl da 160 milyon lira olduğunu belirten Cengiz, bu yıl ise ilk 9 ayda 190 küsur milyon liraya ulaştıklarını aktardı.

Ahmet Faralyalı da Terra Pizza için tarihi bir gün yaşadıklarını dile getirerek, "Bize bu fırsatı verdikleri için Galatasaray ailesine çok teşekkür ediyoruz. Firmamız 25. yılında bir dünya markası hedefiyle kurumsal bir dönüşüme başladı. Bu çerçevede böyle bir ortaklık yapma fırsatı bize çok daha hızlı yol alma imkanı sağlayacak. Aynı zamanda büyük bir sorumluluk yüklüyor. Büyük bir heyecan içinde hedefleri yukarı çekmenin ve sorumlulukları arttırmanın keyfini yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:00
  1. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
  2. Abdurrahim Albayrak
  3. Türk Telekom Stadı
  4. Galatasaray
  5. Süper Lig
  6. Türkiye Kupası
  7. Terra Pizza Üst Yöneticisi Emre Kurtoğlu
  8. Terra Pizza Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faralyalı

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