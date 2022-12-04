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Spor Galatasaray’ın ünlü oyuncusu Mauro Icardi, tedavi için Arjantin’e gitti
Spor

Galatasaray’ın ünlü oyuncusu Mauro Icardi, tedavi için Arjantin’e gitti

Galatasaray hazırlıklarını sürdürürken sakatlığı bulunan ünlü oyuncusu Icardi, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e gitti.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 17:06:00 -
Galatasaray’ın ünlü oyuncusu Mauro Icardi, tedavi için Arjantin’e gitti

Galatasaray, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, 8'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda pas oyunu üzerinde durdu. İdman çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Mauro Icardi, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e gitti. Icardi'nin tedavisinin ikinci kısmına Türkiye'ye dönüşünde kulübün sağlık heyeti tarafından devam edilecek.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın akşam yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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