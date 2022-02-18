Fatih Terim sayesinde UEFA Avrupa Ligi'nde büyük bir başarı yakalayan Galatasaray'ın, maçları ne zaman oynayacağı merak ediliyor. Peki, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Fatih Terim sayesinde UEFA Avrupa Ligi'nde büyük bir başarı elde eden Galatasaray, Süper Lig'de ise kötü günler geçiriyor.

Süper Lig'de üst üste aldığı yenilgiler nedeniyle küme düşme hattına kadar gelen sarı-kırmızılı ekip, Göztepe maçını fırsata çevirmek istiyor.

Bu maçla yeniden çıkışa geçmek isteyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise yoluna devam etmenin derdinde.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde boy göstereceği karşılaşmaları merak edenler, zamanını araştırmaya başladı.

Toparlanmak ve yeniden kaybettiği kanı geri kazanmak isteyen Galatasaray'ın taraftarlarını mutlu etmesi bu maçlara bağlı...

Peki, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray, play-off turunu geçen 8 takımdan birine rakip olacak ve rakipler Avrupa Ligi son 16 turu kurasının ardından belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kurası ise 25 Şubat Cuma günü çekilecek. Çekilen kuranın ardından rakiplerle birlikte maç takvimi belli olacak.

Maçların zaman ve saati kuranın ardından belli olacak. Karşılaşmalar Exxen platformundan yayınlanacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

Kızılyıldız

Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen

Olympique Lyon

AS Monaco

Spartak Moskova

West Ham United.

SON 16 PLAY-OFF TURU

Barcelona - Napoli

Borussia Dortmund - Glasgow

Rangers Sevilla - Dinamo Zagreb

Red Bull Leipzig - Real Sociedad

Zenit - Real Betis

Sheriff - Braga

Atalanta - Olympiacos

Porto - Lazio.