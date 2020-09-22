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Spor Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi Hajduk Split İstanbul'a geldi
Spor

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi Hajduk Split İstanbul'a geldi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 21:51:29 -
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi Hajduk Split İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 24 Eylül Perşembe günü Galatasaray ile karşılaşacak Hırvatistan ekibi Hajduk Split, İstanbul'a geldi.

Hırvatistan'ın Split kentinden kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafile, sonrasında kamp yapacağı otele doğru hareket etti.

Hajduk Split Teknik Direktörü Hari Vukas ve bir futbolcu, yarın Türk Telekom Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

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