Galatasaray'ın takibindeki yıldızın hocası konuştu

Galatasaray'ın Ocak ayında kiralayabileceği isimler arasında gösterilen genç forvet Moise Kean hakkında flaş bir açıklama geldi.

Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri, Marsilya'nın da radarındaki genç golcü için, "Kean bizimle kalmaya devam edecek. Ara transfer döneminde onu bırakmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Oyuncusunu öven Massimiliano Allegri, "Kean sürekli gelişen bir oyuncu. Geçtiğimiz gün milli takımda da iyi işler yaptı. Bizimle kalmaya devam edecek çünkü hala yardımcı olabilir. Her bakımdan Juventus'un oyuncusu, bir çocuk olarak kabul edilemez" dedi.

"Gidecek" demişti veto yedi

Kean hakkında konuşan kardeşi Giovanni Kean Dosse, genç golcünün Ocak ayında Juventus'tan ayrılacağını dile getirerek, ''Moise, Ronaldo, Dybala, Mandzukic gibi şampiyonların arasında yer bulamadı. Bu çok doğal ama daha çok oynamak istiyor. Parma ve Sampdoria'ya gideceğini ya da İtalya'da kalacağını düşünmüyorum. Kean Ocak ayından sonra İtalya dışında bir ligde forma giyecektir'' şeklinde konuşmuş ve ayrılık ateşini yakmıştı.

18 yaşındaki Moise Kean, bu sezon Juventus formasıyla sadece 1 resmi maçta süre alabildi ve 12 dakika sahada kaldı