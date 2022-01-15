  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'ın sportif direktörü belli oldu!
Spor

Galatasaray'ın sportif direktörü belli oldu!

Galatasaray, Sportif Direktör olarak Portekizli Mario Branco ile anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 22:09:00 -
Galatasaray'ın sportif direktörü belli oldu!

Galatasaray, Sportif Direktör olarak Portekizli Mario Branco ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın yeni Sportif Direktörü Branco, Beşiktaş- Gaziantep FK maçını Vodafone Park'ta izledi. Branco Cumartesi günü de Karagümrük - Rizespor maçını statta takip etti.

Son olarak Famalicao'da Sportif Direktör olarak görev yapan Branco, öncesinde Portekiz kulüpleri Leixoes ve Estoril'de, Romen kulübü Astra'da, Hırvat kulübü Hajduk Split'te ve Yunan kulübü PAOK'ta görev aldı.

Kariyerine Pontevedra'da scout olarak başlayan 46 yaşındaki Portekizli, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de aynı görevi sürdürdü. Branco, 2009'da Leixoes ile sportif direktörlüğe adım attı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay