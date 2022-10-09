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Spor Galatasaray'ın Ronaldo rüyası sona erdi bile...
Spor

Galatasaray'ın Ronaldo rüyası sona erdi bile...

Galatasaray'ın Ronaldo hayalleri suya mı düşüyor? Manchester United'dan ayrılmayı kafasına koyan yıldız oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Devre arasında yüksek ihtimalle İngiltere kariyerini sona erdirecek Ronaldo'nun yeni adresi hayranlarını şoka uğrattı.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 14:54:00 -
Galatasaray'ın Ronaldo rüyası sona erdi bile...

Galatasaray'ın Ronaldo hayalleri suya mı düşüyor? Manchester United'dan ayrılmayı kafasına koyan yıldız oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Devre arasında yüksek ihtimalle İngiltere kariyerini sona erdirecek Ronaldo'nun yeni adresi hayranlarını şoka uğrattı.

Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Ronaldo'nun yeni adresi herkesi şaşırtacak. Avrupa'da forma giymek istediğini defaatle dile getiren Ronaldo kararından vazgeçti ve herkesi ters köşe yaptı.

Inter Miami'nin sahibi David Beckham, Cristiano Ronaldo’yu takımında görmek istiyor. Beckham ile yaptığı telefon görüşmesinde ikna olan yıldız oyuncu devre arasında Amerika'ya transfer olacak.

Takımın başına geçtiği günden beri eleştirilerin hedefinde olan Erik ten Hag, Ronaldo'yu yedek bırakmaya devam ediyor. Erik ten Hag ile yıldızı barışmayan Ronaldo'nun devre arasında takımdan ayrılmaya karar verdiği öğrenildi. Teknik direktörün kendisine süre vermemesinden dolayı ipleri koparan yıldız oyuncu takım arayışlarına başladı.
Manchester City maçına yedek kulübesinde başlayan ve karşılaşmada forma şansı bulamayan Cristiano Ronaldo'nun oynamama sebebi merak ediliyordu. Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag, müsabakanın ardından "Cristiano ve büyük kariyerine olan saygımdan ötürü onu oyuna alamazdım" ifadelerini kullanmıştı.
Telegraph'ın haberine göre; ten Hag'ın bu açıklamasının ardından Cristiano Ronaldo, Manchester United ile ipleri tamamen kopardı ve ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.
Sezon başında ısrarlarla takımda kalan Portekizli yıldıza bu kez engel olunmayacağı ve kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi. Bu sezon 6 lig maçında 207 dakika sahada kalabilen Cristiano Ronaldo henüz ağları sarsamadı. Ronaldo'nun bu sezonki tek resmi golü ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sheriff maçında geldi.
Transferde iş bitirici yönetici Erden Timur, takımdan ayrılmaya karar veren Ronaldo için girişimlere başladı.

Ronaldo'nun haftalık kazancı 385 bin pound olsa da, 37 yaşındaki dünya yıldızı oyuncuya Galatasaray forması giydirmek için tüm maddi imkanlar zorlanacak.

 

 

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