Galatasaray'ın rakibi Neftçi, ligdeki ikinci maçını kaybetti
BAKÜ (AA) - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda eşleştiği Azerbaycan'ın Neftçi takımı, Azerbaycan Premier Ligi'nde Sumgayıt takımına mağlup oldu.
Ligin 2. haftasında Sumgayıt takımını konuk eden Neftçi, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Neftçi, ligin 1. haftasında ise Sebail takımını 2-1 mağlup etmişti.
17 Eylül'deki Neftçi-Galatasaray maçı, 2019'da UEFA Avrupa Ligi final maçına ev sahipliği yapan Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşmaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyirci alınmayacak.