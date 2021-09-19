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Spor Galatasaray'ın rakibi Marsilya zorlanmadı
Spor

Galatasaray'ın rakibi Marsilya zorlanmadı

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakiplerinden Olympique Marsilya, Fransa Birinci Ligi’nde Rennes’i 2-0'lık skorla yenmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 23:02:00 -
Galatasaray'ın rakibi Marsilya zorlanmadı

Ligue 1’in 6. haftasında Olympique Marsilya, Rennes’i ağırladı. Dieng’in 48 ve Harit’in 71. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazanan Marsilya, peş peşe 3. galibiyetini elde etti.

Olympique Marsilya’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sahaya ilk 11’de çıktı ve 70 dakika oynadı. Bir maç eksiği bulunan Olympique Marsilya, 13 puanla 2’nci, Rennes ise 5 puanla 16. sırada yer aldı.

Galatasaray , 30 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. hafta maçında Olympique Marsilya’ya konuk olacak.

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