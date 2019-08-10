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Galatasaray'ın rakibi Fiorentina

- Sarı-kırmızılı takım, yarın deplasmanda İtalyan ekibi ile özel maç yapacak

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:21
Galatasaray'ın rakibi Fiorentina


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, yarın deplasmanda İtalyan ekibi Fiorentina ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ile 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda Panathinaikos ve Bordeaux'yu mağlup eden Galatasaray, Leipzig ile Augsburg'a ise yenildi.


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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:21
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  3. Galatasaray
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