  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'ın orta sahası güçlenecek
Spor

Galatasaray'ın orta sahası güçlenecek

İngiliz devi Arsenal'den Lucas Torreira'yı renklerine bağlamak için önemli aşama kaydeden Galatasaray'ın, Uruguaylı futbolcuyu İstanbul'a getireceği iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 19:09:00 -
Galatasaray'ın orta sahası güçlenecek

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta sahaya çok önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

İstanbul'a gelecek

İngiliz basınından Express'in haberine göre, Galatasaray, Arsenal'den Lucas Torreira'yı 7.5 milyon pound karşılığında kadrosuna katmaya çok yakın. Sarı-kırmızılıların, İngiliz ekibi ile anlaşmaya vardığı ve futbolcuyu kısa süre içerisinde İstanbul'a getireceği iddia edildi.

31 milyon euro'ya transfer oldu

2018 yazında Sampdoria'dan Arsenal'e yaklaşık 31 milyon euro'ya transfer olan 26 yaşındaki orta saha, 2020'de Atletico Madrid'e, geçen sezon ise Fiorentina'ya kiralık olarak gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23