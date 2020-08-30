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Spor Galatasaray'ın ön eleme turundaki rakibi belli oluyor
Spor

Galatasaray'ın ön eleme turundaki rakibi belli oluyor

Yeniakit Publisher
2020-08-30 11:01:00 -
Galatasaray'ın ön eleme turundaki rakibi belli oluyor

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Kupası'nda 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray'ın rakibi yarın belli oluyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi yarın yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişte, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kuraları TSİ 13.00, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kuraları ise TSİ 14.00'te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar 15-16 Eylül'de, Avrupa Ligi 2. eleme turunda da maçlar 17 Eylül'de oynanacak.

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