THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulu başladı

Haliç Kongre Merkezi'nde başlayan toplantıda Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, üyelerden bazı konularda yetki isteyecek

29 Eylül 2018 Cumartesi 10:56
Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulu başladı

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, 2018 yılı hesap dönemi bütçe revizyonu, finansal işlemler, çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kaydıyla şirket hisseleri üzerinde tasarrufta bulunma, Galatasaray Adası'nın yanı sıra Mecidiyeköy ve Beyoğlu'ndaki taşınmazların içinde bulunduğu bazı gayrimenkul işlemleri, Kemerburgaz'da yapılacak yeni tesislerle ilgili işlemler ve yeni spor salonu inşası konularında genel kuruldan yetki isteyecek.

Genel kurulda üyelerden yetki talep edilecek konular arasında, Galatasaray Basketbol Anonim Şirketi ve Galatasaray Voleybol Anonim Şirketi'nin kurulması da yer alıyor.

Olağanüstü genel kurulda Divan Başkanlığı'na Metin Aslan seçildi. Toplantıyı yönetmeye talip olan İrfan Aktar ile Metin Aslan arasında oylama yapıldı. Divan Başkanlığı'na oy çokluğuyla Aslan getirildi.

- Gündemdeki tüzük değişikliği maddesi iptal edildi

Genel kurul gündeminde yer alan, tüzükteki bazı maddelerde değişiklik yapılması talebi oylamaya sunulmayacak.

Divan Başkanı Metin Aslan, toplantıyı açmadan önce kendilerine gelen evrakı okuttu. Gündemdeki 8. madde olan tüzük değişikliği talebinin tüzüğe aykırı olduğunu aktaran Aslan, gündem maddesinin gün sonunda oylanmayacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 10:56
  1. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulu başladı
    1. Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulu..
    2. Şırnak 2 yılda yeniden inşa edildi
    3. Şırnak'ın, 2 sene aradan sonraki..
    4. Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat..
    5. Son dakika 2018 polis alım ilanı
    6. Adana merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonu
    7. İstanbul Fatih'te sahte içki operasyonu
    8. Vergi daireleri mesaide
    9. TCMB, döviz satım ihaleleri takvimini..
    10. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor..
    11. Kafesin içindekileri gören jandarma..
    12. Timuray “Financial Times” listesinde
    13. TOKİ Başkanı Turan'ın acı kaybı
    14. Paul Doany’den ‘Dijital reklam yerli..
    15. Cinayeti işlerken düşürdüğü hırka..
    16. AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıtlar ne..
    17. Galatasaray (GS) – FC Porto maçı ne..
    18. Renault Trucks Z.E 2019 yılında yollarda
    19. Amerika vazgeçmiyor: "Arap NATO'su"..
    20. AK Parti belediye başkan aday adaylık..
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?