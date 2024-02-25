Galatasaray'ın müjdesi! Projesinde ilk adım atıldı ama Para paradoksu yaşıyorlar! Türkiye'ye geliyor, duyan şaşkın!
Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Gelecek sezonun planlamasını yapan sarı kırmızılılar 10 numara takviyesi için kolları sıvadı. Sezon sonunda ayrılmaya hazırlanan Mertens'in yerine gelecek ismi arayan Galatasaray, Fransız yıldızın peşine düştü. |
Galatasaray'dan sürpriz 10 numara harekatı! Mertens'in yerine Fransız yıldız...
Sparta Prag mağlubiyeti sonrası Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları hızlandı.
Sarı-kırmızılı ekip sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dries Mertens'in yerine 10 numara ararken rotanın Fransa'ya çevrildiği ifade edildi.
Galatasaray'ın, Fransa Ligi takımlarından Rennes'de forma giyen Ludovic Blas'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki forvet arkası için tüm şartları zorlama kararı aldığı belirtilirken scout ekibinin çok beğendiği Fransız yıldızın da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
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Galatasaraylı idarecilerin Blas için ilk teması kurduğu ve Rennes kulübüne fiyat bilgisi sorduğu iddia edildi.
26 yaşındaki Fransız oyuncu bu sezon Rennes formasıyla 31 maçta görev alırken 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Ludovic Blas sezon başında Nantes'ten Rennes'e 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi.
Yıldız oyuncu kariyerinde Fransa dışına çıkmazken Guingamp, Nantes ve Rennes kulüplerinde forma giydi.
Geçtiğimiz sezon da Galatasaray'ın gündeminde olan Blas'ın piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Sol ayağını etkili kullanan Blas, 10 numara ve sağ kanat bölgelerinde görev yapabiliyor.
Fransa alt yaş milli takım kategorilerinde görev yapan Blas'ın kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.