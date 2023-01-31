Galatasaray'ın milli futbolcusu kadro dışı! Bomba gelişme...

Bonservisi Galatasaray'da olan ve Eyüpspor'da kiralık oynayan milli stoper Alpaslan Öztürk sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakıldı. Son dönemde aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Eyüpspor'da kadro dışı kararlarının devam edebileceği konuşuluyor.

Galatasaray'ın Göztepe'den transfer ettiği ve bir sezon sonra Eyüpspor'a kiraladığı Alpaslan Öztürk için flaş bir karar çıktı. Eyüpspor'da son haftalarda alınan sonuçların ardından yönetim harekete geçti. Milli stoper Alpaslan Öztürk süresiz kadro dışı bırakıldı.

Bonservisi Galatasaray'da olan ve bir yıllığına Eyüpspor'a kiralanan Alpaslan Öztürk için şok bir karar çıktı. Eflatun-Sarılı ekip, tecrübeli savunmacıyı süresiz kadro dışı bıraktı. Son dört maçta alınan üç yenilgi sonrası yönetim duruma el atarken, kadro dışı kararlarının devam edebileceği belirtiliyor.

Bu sezon Eyüpspor formasıyla 10 maça çıkan Alpaslan Öztürk 1 gollük katkı vermişti. 29 yaşındaki stoper son oynanan Yeni Malatyaspor maçında 90 dakika forma giymişti.

Fanatik'in haberine göre Eyüpspor'da radikal kararların bununla kalmayacağı, ilerleyen günlerde yeni kararlar alınacağı da öğrenildi.

Eyüpspor ligde gelecek hafta sahasında Bodrumspor ile karşılaşacak. Bodrumspor oynadığı 21 maçta topladığı 38 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Kötü gidişata 'dur' demek isteyen İstanbul temsilcisi doğrudan rakibi olan Bodrumspor'u mağlup ederek yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor.