  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'ın maçlarını tekrar tekrar izledi! İşte Erol Bulut'un derbi planı
Spor

Galatasaray'ın maçlarını tekrar tekrar izledi! İşte Erol Bulut'un derbi planı

Süper Lig’in 3’üncü haftasında Galatasaray karşısında ilk derbisine çıkacak olan Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, sarı kırmızılı ekibin oyun planını inceleyerek kendi stratejisini belirledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:08:00 -
Galatasaray'ın maçlarını tekrar tekrar izledi! İşte Erol Bulut'un derbi planı

Galatasaray bu sezona bomba gibi başladı. Transferler ile baş döndüren Fenerbahçe ise, Rize maçındaki galibiyetinin ardından Hatay karşısındaki beraberlikle taraftar nezdinde hayal kırıklığına neden oldu. Sarı lacivertli ekibin çiçeği burnunda teknik direktörü Erol Bulut, sezonun 3’üncü haftasında büyük bir sınava çıkmaya hazırlanıyor. Cimbom’un oyun planlarını inceleyerek detaylı analizini yapan Bulut, kendi stratejisini belirledi ve taktik planını antrenmanlarda uygulamaya başladı.

Takvim’de yer alan habere göre Bulut, Galatasaray karşısında orta sahayı kalabalık tutacak. Üstünlüğü ele geçirmeyi planlayan Bulut, rakibin hücuma geçişlerini ve kontra ataklarını bu şekilde engelleyecek. Aynı zamanda Luyindama ve Marcao’ya pres yaptırarak, defanstan oyun kurulmasına müsaade etmeyecek.

Hücum planlarını da hazırlayan Erol Bulut, orta sahada kapılacak topların kanatlara ve ileri uçtaki oyunculara gönderilmesini, böylece hızlı ataklarla gol yollarının aranmasını istiyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray’ın oynadığı ilk iki maçın görüntülerini izleyerek, sarı kırmızılı ekibin eksik yönlerini de belirlemeye çalışıyor.

Erol Bulut, geçen sezon Alanyaspor’un başındayken, Galatasaray’ı hem kendi evinde hem de deplasmanda mağlup etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selefi açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selefi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında ‘Selefi derneklerin silahlanma’ iddiasıyla ilgili konuştu. Soylu, Selefi de..
ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'
Dünya

ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine olan borcunu ödemedeğini iddia..
Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor: Tükendik yorgunuz
Dünya

Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor: Tükendik yorgunuz

İspanya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 11 bin 289 yeni vaka tespit edilirken, Madrid Tabipler Odası Başkan Yardımcısı Angela Hernan..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı