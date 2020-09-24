Galatasaray'ın maçlarını tekrar tekrar izledi! İşte Erol Bulut'un derbi planı

Galatasaray bu sezona bomba gibi başladı. Transferler ile baş döndüren Fenerbahçe ise, Rize maçındaki galibiyetinin ardından Hatay karşısındaki beraberlikle taraftar nezdinde hayal kırıklığına neden oldu. Sarı lacivertli ekibin çiçeği burnunda teknik direktörü Erol Bulut, sezonun 3’üncü haftasında büyük bir sınava çıkmaya hazırlanıyor. Cimbom’un oyun planlarını inceleyerek detaylı analizini yapan Bulut, kendi stratejisini belirledi ve taktik planını antrenmanlarda uygulamaya başladı.

Takvim’de yer alan habere göre Bulut, Galatasaray karşısında orta sahayı kalabalık tutacak. Üstünlüğü ele geçirmeyi planlayan Bulut, rakibin hücuma geçişlerini ve kontra ataklarını bu şekilde engelleyecek. Aynı zamanda Luyindama ve Marcao’ya pres yaptırarak, defanstan oyun kurulmasına müsaade etmeyecek.

Hücum planlarını da hazırlayan Erol Bulut, orta sahada kapılacak topların kanatlara ve ileri uçtaki oyunculara gönderilmesini, böylece hızlı ataklarla gol yollarının aranmasını istiyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray’ın oynadığı ilk iki maçın görüntülerini izleyerek, sarı kırmızılı ekibin eksik yönlerini de belirlemeye çalışıyor.

Erol Bulut, geçen sezon Alanyaspor’un başındayken, Galatasaray’ı hem kendi evinde hem de deplasmanda mağlup etmişti.