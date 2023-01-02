Galatasaray'ın maçını bakın kim yönetecek? Kimse bu kadarını beklemiyordu...

TFF tarafından açıklanan 17. haftanın hakemleri atanmasında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Süper Lig’de 17. hafta heyecanı yarın, 4 Ocak Çarşamba ve 5 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Beşiktaş’ın BAY geçeceği haftada maçların programı ve hakemler şu şekilde:

Yarın

17.00 Ümraniyespor - Hatayspor: Hüseyin Göçek

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Kadir Sağlam

4 Ocak Çarşamba

17.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

20.00 Arabam.com Konyaspor - DG Sivasspor: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

5 Ocak Perşembe

17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen

20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor: Mete Kalkavan

20.00 Trabzonspor - Giresunspor: Ali Palabıyık

Atamalarda dikkat çekenler

Kadir Sağlam, kariyerinde ilk kez bir Fenerbahçe maçında görev yapacak.

Ali Palabıyık, 11. haftadaki Galatasaray-Alanyaspor maçından sonra ilk kez bu hafta Trabzonspor-Giresunspor maçında düdük çalacak.

Zorbay Küçük, bu sezon ilk kez Galatasaray maçına verildi.

Zorbay Küçük, 18 Aralık 2021'deki Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan ve 1-1 biten maçtan sonra ilk kez sarı kırmızılı takımın bir maçında görev alacak. 2021'deki maçın ardından Galatasaray cephesi, Zorbay Küçük'ün Kerem Aktürkoğlu'na "Yalancı", bazı futbolculara "Go lan", Arda Turan ise "Bana da krampon mu atacaksın?" dediğini iddia etmişti.