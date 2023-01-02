Galatasaray'ın maçını bakın kim yönetecek? Kimse bu kadarını beklemiyordu...
TFF tarafından açıklanan 17. haftanın hakemleri atanmasında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
TFF tarafından açıklanan 17. haftanın hakemleri atanmasında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
Süper Lig’de 17. hafta heyecanı yarın, 4 Ocak Çarşamba ve 5 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Beşiktaş’ın BAY geçeceği haftada maçların programı ve hakemler şu şekilde:
Yarın
17.00 Ümraniyespor - Hatayspor: Hüseyin Göçek
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Kadir Sağlam
4 Ocak Çarşamba
17.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
20.00 Arabam.com Konyaspor - DG Sivasspor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
5 Ocak Perşembe
17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor: Mete Kalkavan
20.00 Trabzonspor - Giresunspor: Ali Palabıyık
Atamalarda dikkat çekenler
Kadir Sağlam, kariyerinde ilk kez bir Fenerbahçe maçında görev yapacak.
Ali Palabıyık, 11. haftadaki Galatasaray-Alanyaspor maçından sonra ilk kez bu hafta Trabzonspor-Giresunspor maçında düdük çalacak.
Zorbay Küçük, bu sezon ilk kez Galatasaray maçına verildi.
Zorbay Küçük, 18 Aralık 2021'deki Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan ve 1-1 biten maçtan sonra ilk kez sarı kırmızılı takımın bir maçında görev alacak. 2021'deki maçın ardından Galatasaray cephesi, Zorbay Küçük'ün Kerem Aktürkoğlu'na "Yalancı", bazı futbolculara "Go lan", Arda Turan ise "Bana da krampon mu atacaksın?" dediğini iddia etmişti.