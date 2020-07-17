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Spor

Galatasaray'ın konuğu Göztepe

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak - Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Falcao ve Lemina maçta forma giyemeyecek - Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 8 maçında galibiyet elde edemedi

Yeniakit Publisher
2020-07-17 09:31:15 -
Galatasaray'ın konuğu Göztepe

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Süper Lig'de son dönemde aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında havlu atan Galatasaray, 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde 39 puana sahip Göztepe ise averajla 10. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Göztepe 2-1 kazanmıştı.


- Falcao ve Lemina yine yok


Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmayacak.

Kırmızı kart cezası biten Sofiane Feghouli ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alacak.


- Dört futbolcu sarı kart ceza sınırında


Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.


- Son 8 maçını kazanamadı


Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 24. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikten sonra çıktığı maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne mağlup oldu.

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